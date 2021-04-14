شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: أفضل مواجهة ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي إنه يفضل مواجهة ريال مدريد على غريمه المحلي ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال بعد الخسارة من بورتو والصعود: «عموماً لا أحب مواجهة فريق محلي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لأنني كمشاهد لا أحب أن تكون مباراة أوروبية تشبه مباراة محلية، كل شيء وارد ويمكن لليفربول أن يحقق ريمونتادا أمام الريال، وإن فاز فلن يكون أمامنا خيار آخر غير مواجهته، لم أعتد الوصول لنصف النهائي لكن بما أننا وصلنا سنطمح للعب النهائي».

وجذب مهاجم بورتو الإيراني مهدي طارمي الأنظار بتسجيله هدفاً مقصياً مذهلاً في الدقيقة 93 من المباراة، وعلق ريو فيرديناند مدافع اليونايتد السابق ومحلل بي تي سبورت وقال: «يا له من هدف، أعتقد أن اللاعب سجله من لبادة ساقه، لا يهم من أين أتت الكرة فقد استقرت في الشباك بشكل مذهل».

وسجل مهدي طارمي (28 عاماً) 12 هدفاً لبورتو هذا الموسم لكن لا شك أن هدفه في شباك تشيلسي سيبقى الأجمل.

من جانبه اشتكى مدرب بورتو من تعرضه لإهانة على يد توخيل، وقال: «تعرضت لإهانة من جاري توخيل وقلت للحكم إن الحكم الرابع سمع هذه الإهانات».

وتهرب توخيل من التعليق، وقال باختصار: «لم يحدث ضرر».