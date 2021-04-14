شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سولسكاير يرد على مورينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رد نواه (20 عاماً) ابن النرويجي أوليه سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي على تعليقات مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو عقب المناوشات الكلامية بين المدربين عقب فوز اليونايتد على توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سولسكاير انتقد بشدة تظاهر الكوري الجنوبي سون نجم توتنهام بالإصابة، وقال: «لو تظاهر ابني بالإصابة 3 دقائق وبقي مستلقياً وجمع حوله 10 من زملائه لمساعدته لما أعطيته الطعام، أنا أقول هذا كما قلته في أول مواجهة أمام توتنهام هذا الموسم، نحن لم نتعرض للخداع لكن الحكم خدع».

ورد مورينيو على تعليقات غريمه، وقال: «سون محظوظ لأن والده أفضل من أوليه، أنت كأب يجب أن تطعم أولادك مهما فعلوا حتى لو اضطررت للسرقة من أجل إطعامهم، أشعر بخيبة أمل كبيرة جداً. بالنسبة لي، كما نقول في البرتغال، الخبز هو الخبز والجبنة هي الجبنة وقد عبرت عن رأيي لسولسكاير».

ورد نواه لاعب كريستيانساند في النرويج وقال ممازحاً: «أنا أحصل دائماً على الطعام ويمكنني طمأنة الجميع على ذلك، سألني زميلي ماكس ويليامسن قبل التمرينات اليوم إن كنت تناولت الطعام، أنا لا أستلقي على الأرض مطلقاً كما فعل سون ومورينيو ربما أراد بتعليقاته الهروب من حقيقة خسارته المباراة».

واتفق معظم مشجعي توتنهام على أن مورينيو أراد فعلاً صرف النظر عن الخسارة والأداء المتراجع للفريق اللندني، وقال أحدهم: «مورينيو يحاول دائماً تعليم لاعبيه الخداع والتحيل على الحكام كتكتيك للفوز بالمباريات».