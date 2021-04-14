شكرا لقرائتكم خبر عن "يويفا" يصدر قراراً جديداً بشأن مباريات بطولة أوروبا 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

تأكدت استضافة الاستاد الأولمبي في روما مباريات في بطولة أوروبا 2020، المؤجلة إلى 2021، بعد أن أبلغ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي (يويفا) الأربعاء بأن الجماهير سيسمح لها بحضور المباريات.

وقال "يويفا" في بيان: "قدمت السلطات ضمانات بامتلاء 25 في المئة على الأقل من سعة الاستاد بالجماهير، ونتيجة لذلك، يعتبر اليويفا أن روما قد تم تأكيدها تماماً كأحد المدن التي تستضيف البطولة".

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قال في بيان يوم الثلاثاء إن 25 بالمئة على الأقل من سعة الاستاد الأولمبي البالغة 72698 مقعداً، ستمتلئ بالجماهير بعد الحصول على موافقة الحكومة.

ومن المنتظر أن تستضيف روما المباراة الافتتاحية في بطولة أوروبا عندما تلتقي إيطاليا مع تركيا في 11 يونيو/حزيران، قبل أن تستضيف مباراتي إيطاليا التاليتين أمام سويسرا وويلز، فضلاً عن مباراة في دور الثمانية.

وتأجلت البطولة، المقرر إقامتها في 12 مدينة حول أوروبا، عاماً واحداً بسبب جائحة كوفيد-19، وستقام الآن في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز.

وتأكدت أيضاً استضافة لندن وأمستردام وبوخارست وكوبنهاجن وجلاسكو وبودابست وسان بطرسبرج وباكو مباريات البطولة بعد موافقتها على حضور الجماهير، لكن مصير دبلن وبيلباو وميونيخ ما زال غير واضح.

ولم تستطع دبلن وبيلباو تقديم ضمانات بحضور الجماهير للمباريات، بينما قال رئيس بلدية ميونيخ يوم الاثنين إنه لا يستبعد منع المشجعين من حضور المباريات في يونيو/حزيران بسبب معدل العدوى في العاصمة البافارية.

وأمام المدن الثلاث حتى 19 أبريل/نيسان لتقديم ضمانات إلى اليويفا، وهو الموعد الذي تجتمع فيه اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل اتخاذ قرار نهائي.