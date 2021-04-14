شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يحرم الأهلى من 15 لاعبا منذ ظهوره.. آخرهم الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فيروس كورونا محمد الشناوى حارس النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعدما أعلن الأهلى إيجابية المسحة التي خضع لها وخروجه من قائمة الفريق لمواجهة النصر في دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

وأعلن بيتسو موسيمانى، مدرب النادى الأهلى، قائمة الفريق والتى جاءت كالتالى: على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

وسيكون الأهلي مجبرا على تجهيز بديل الشناوي والذي سيكون الحارس الثاني وهو علي لطفي، حيث من المقرر أن يحرس عرين المارد الأحمر خلال مباراة النصر، بالإضافة إلى مباراة القمة أمام الزمالك في حال استمرار إيجابية عينة محمد الشناوي وعدم تعافيه من فيروس كورونا.

وقبل محمد الشناوي هناك العديد من اللاعبين في قائمة الأهلى أصيبوا بفيروس كورونا وهم:

علي لطفي، رامي ربيعة، وأحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، وأكرم توفيق وعمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، وليد سليمان، جونيور أجايي ومحمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا، بجانب ثنائي الهجوم مروان محسن وصلاح محسن.

كما تعرض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للإصابة بفيروس كورونا، حيث تسببت في غيابه عن التواجد على الخطوط خلال عدة مباريات قبل أن يتعافى من الوباء.