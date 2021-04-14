شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يخضع لاختبارات الدورة التدريبية (B).. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع عصام الحضري الحارس الأسطوري للكرة المصرية، لاختبارات الحصول على الدوري التدريبية من المستوي الثاني بالإمارات، تمهيدا لانخراطه في العمل التدريبي بعد اعتزاله الكرة وتعليق قفازه.

ونشر الحضري على حسابع الشخصي عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر وموقع التواصل الإجتماعي فيسو بوك: "من اختبارات الاتحاد الاسيوي للحصول على رخصة التدريب B في بلدي الثاني الامارات.. دعواتكم".

وتقام الدورة التدريبية للمدربين بإشراف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الإماراتي بدبي، وتشمل رسوم الدورة من 4 إلى 6 آلاف درهم للراغبين فى الحصول على الرخصة B .

وكان عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك، سبق له الحصول على الرخصة التدريبية C من الاتحاد الآسيوي منذ فترة.

وأكد عصام الحضري لـ ”الخليج 365” أنه حريص على تطوير نفسه بأحدث النظم الحديثة في عالم التدريب حتى يكون مؤهلا لذلك خلال الفترة المقبلة ورغبته فى العمل بأحد المنتخبات الكبرى أو أندية القمة في مصر أو خارجها.

وأعلن عصام الحضري اعتزاله كرة القدم مع بداية العام الجاري على الرغم من تلقيه أكثر من عرض منها نادى زد أحد أندية دوري القسم الثاني في مصر.