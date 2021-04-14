شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى في مضان (2).. المنتخب الأولمبي يقهر المستحيل في أولمبياد لندن 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء، سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التي أقيمت في هذا الشهر الكريم، تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة، وتبقى تلك المباريات عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

المنتخب الأولمبي يقهر المستحيل في أولمبياد لندن 2012

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ العريق للكرة المصرية في رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:

أجمل ليلة رمضانية عاشها المنتخب المصري الأوليمبي الصعاب حينما حقق علي منتخب بلاروسيا 3-1 والتأهل إلي دور الثمانية في دورة الألعاب الأوليمبية "لندن 2012"، وسجل وقتها أهداف الفراعنة الثلاث محمد صلاح ومروان محسن ومحمد أبوتريكة، كما ساهم "الماجيكو" في صناعة الهدفين الأول والثاني، ليتأهل المنتخب المصري رفقة منتخب البرازيل إلي الدور التالي للأولمبياد في إنجاز رائع للكرة المصرية

وبلغ المنتخب الأولمبي المصري الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في لندن بفوزه الساحق على بيلاروسيا 3 - 1 أمس على استاد هامبدن بارك في غلاسكو في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل أهداف مصر، محمد صلاح في الدقيقة 56 ومروان محسن في الدقيقة 73 ومحمد أبو تريكة في الدقيقة 79 ، وأندري فورونكوف في الدقيقة 87 هدف بيلاروسيا.

وأعرب المدرب هاني رمزي المدير الفني للمنتخب المصري، عن سعادته البالغة بالفوز الكبير على نظيره البيلاروسي والتأهل لدور الثمانية في دورة الألعاب الأولمبية الثلاثين.

ولحق المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) بنظيره البرازيلي الذي تغلب أمس على المنتخب النيوزيلندي 3 / صفر، علما بأنه ضمن التأهل قبل مباريات هذه الجولة.

ويعد هذا هو الفوز الأول لمصر مقابل خسارة أمام البرازيل 2 - 3 وتعادل مع نيوزيلندا 1 - 1 فأنهت الدور الأول في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق نقطة واحدة عن بيلاروسيا التي منيت بخسارتها الثانية على التوالي فتجمد رصيدها عند 3 نقاط من فوزها 1 - صفر على نيوزيلندا التي خسرت بثلاثية نظيفة أمام البرازيل المتصدرة، والتي كانت ضامنة تأهلها إلى ربع النهائي. وهي المرة الخامسة التي يتخطى فيها الأولمبي المصري الدور الأول بعد فرنسا 1924 وأمستردام 1928 عندما حل رابعا وطوكيو 1964 عندما حل رابعا أيضا و1984 في لوس أنجليس.

وكان المنتخب المصري بحاجة إلى الفوز وتعثر نيوزيلندا فكان له ما أراد بفوزه المستحق على بيلاروسيا. وتلتقي مصر في الدور المقبل مع متصدر المجموعة الرابعة، فيما تلتقي البرازيل مع ثاني المجموعة ذاتها. وعلى غرار مباراتيه السابقتين قدم المنتخب المصري عرضا جيدا، وإن تأخر في ترجمة فرصه إلى أهداف وانتظر حتى الشوط الثاني ليهز الشباك 3 مرات.

وأجرى مدرب مصر هاني رمزي، تبديلين على التشكيلة التي تعادلت مع نيوزيلندا 1 - 1 في الجولة الثانية فدفع بالمدافع سعد سمير مكان محمود علاء الدين الموقوف، ولاعب الوسط أحمد شهاب الدين مكان صالح جمعة. وكان المنتخب المصري صاحب الأفضلية منذ البداية بحثا عن التسجيل، وسدد أحمد فتحي كرة قوية تصدى لها الحارس إلكسندر غوتور في الدقيقة 23 وأخرى لشهاب الدين أبعدها الحارس بصعوبة في الدقيقة 25 ورأسية ساقطة لعماد متعب من نقطة الجزاء أنقذها الحارس غوتور في اللحظة المناسبة في الدقيقة 27.

وجرب متعب حظه من خارج المنطقة بتسديدة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 33 وتلقى محمد صلاح كرة داخل المنطقة سددها زاحفة تصدى لها الحارس على دفعتين في الدقيقة 35 ثم تلقى اللاعب نفسه كرة داخل المنطقة وانفرد بالحارس لكنه سددها بعيدا عن «الثلاث خشبات» في الدقيقة 44. وكاد ايغور كوزمينوك يخدع الفراعنة بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية في نهاية الشوط الأول.

ودفع رمزي بمروان محسن مكان شهاب الدين مطلع الشوط الثاني، وتواصل الضغط على المرمى البيلاروسي وأثمر هدفا في الدقيقة 56 عندما تلقى صلاح كرة طويلة من المدافع أحمد حجازي فهيأها لنفسه داخل المنطقة بعدما تخلص من المدافع ميخائيل غورديتشوك وتابعها بيسراه على يمين الحارس غوتور. وهو الهدف الثالث لصلاح في البطولة بعد الأول في مرمى البرازيل والثاني في مرمى نيوزيلندا.

وكاد أبو تريكة يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة جانبية لعبها زاحفة وأبعدها أحد المدافعين إلى ركنية في الدقيقة 60.

وضغطت بيلاروسيا بقوة بحثا عن التعادل لأنه كان يكفيها لبلوغ ربع النهائي وأنقذ حارس مرمى مصر أحمد الشناوي عرينه من هدف محقق في مناسبتين بتصديه لتسديدتين؛ الأولى من حافة المنطقة لإيليا اليكسيفيتش، والثانية من مسافة قريبة لسيرجي بوليتيفيتش في الدقيقة 65. وطمأن البديل محسن زملاءه بتسجيله الهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية من إسلام رمضان داخل المنطقة فهيأها بيمناه بين ساقي الحارس غوتور في الدقيقة 73. وختم أبو تريكة المهرجان بهدف ثالث إثر تلقيه كرة من عمر جابر بديل فتحي، فتابعها بسهولة داخل المرمى الخالي في الدقيقة 79. وهو الهدف الثاني لأبو تريكة بعد الأول في مرمى البرازيل. وسجلت بيلاروسيا هدف الشرف بضربة رأسية لأندري فورونكوف إثر ركلة ركنية انبرى لها ديمتري باغا في الدقيقة 87.