شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يقترب من العودة لتدريبات بيراميدز الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز، من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، بعدما كان الحارس يخوض تدريباته بشكل منفرد على خلفية الأزمة التى نشبت بين المهدى وناديه بسبب عدم المشاركة.

وشهد تدريب بيراميدز أمس الثلاثاء، تواجد المهدى سليمان الذى طلب المشاركة فى التدريبات وهو ما وافقت عليه إدارة ناديه وسمحت له بالمشاركة بشكل طبيعى، وخاص الحارس تدريبات تأهيلية تحت إشراف مخطط الأحمال.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة عودة المهدى سليمان للتدريب مع زملائه الحراس فى بيراميدز، من أجل العمل على استعادة مستواه وانتظار تحديد مصيره فى نهاية الموسم.

المهدى سليمان، كان تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصرى، ضد ناديه، بداعى استبعاده من المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وسبق وصرح حارس بيراميدز، بإن العلاقة مع ناديه قد وصلت لطريق مسدود، خاصة بعدما تم استبعاده من المشاركة والاعتماد على شريف إكرامى، مما أثار غضب الحارس ودفعه للإدلاء بتصريحات نارية.

وبات المهدي سليمان مرشحا لتدعيم حراسة عرين الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في ضرورة إيجاد بديل قوي لمحمد الشناوي الحارس الأساسي.