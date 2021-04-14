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الأهلي يرد الصفعة لبيراميدز ويفاوض نجومه.. رباعي السماوي على رادار الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي التخطيط لرد الصفعة لنادي بيراميدز بعد إقدام الأخير على التفاوض مع عدد من لاعبي المارد الأحمر وإغرائهم بالحصول على مبالغ مالية باهظة نظير الرحيل عن قلعة الجزيرة والانتقال للنادي السماوي.

وأغرى بيراميدز عددا من لاعبي الأهلي للانتقال لصفوفه مثل رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي، وهو ما تسبب في رفض رمضان وفتحي التجديد للأهلي بسبب الإغراءات المالية التي عرضها عليهما بيراميدز للرحيل عن القلعة الحمراء، وهي المبالغ التي تفوق ما عرضته إدارة الأهلي.

الأهلي رفض السكوت أمام الإغراءات التي تهدد استقرار فريقه من قبل بيراميدز في الفترة الأخيرة، لاسيما أن محاولات إدارة بيراميدز لاستقطاب لاعبي الأهلي لم تتوقف بل وصلت إلى حد التفاوض مع لاعبين حاليين وعقودهم ممتدة مثل محمد شريف وعمرو السولية وناصر ماهر ومحاولة إغراء البعض منهم لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق السماوي.

ووضع مسئولو النادي الأهلي قائمة باللاعبين المستهدف التعاقد معهم من بيراميدز ردا على محاولات الأخير التفاوض مع لاعبي المارد الأحمر، وكانت البداية مع إبراهيم عادل لاعبي بيراميدز الشاب والذي عقد مسئولي الأهلي جلسة معه وحصلوا على توقيعه، وهو الأمر الذي وصل لإدارة النادي السماوي وترتب عليه إيقاف اللاعب ومعاقبته بالتدرب مع فريق الشباب بالنادي.

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محاولات مسئولو الأهلي لإغراء لاعبي بيراميدز لم تتوقف عند هذا الحد بل فتحوا خط مفاوضات مع المهدي سليمان لضمه في الصيف القادم، مستغلين توتر علاقة الحارس مع ناديه ورغبته في الرحيل في ظل استبعاده من المباريات لصالح شريف إكرامي، وفقا للمخطط الذي تم إبرامه بين الإدارة وحارس الأهلي السابق بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية على حساب المهدي.

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ويحاول الأهلي استغلال ابتعاد المهدي سليمان عن التدرب مع الفريق الأول في إقناعه بشكوى ناديه للفيفا من أجل فسخ عقده مع بيراميدز والرحيل المجاني عن النادي السماوي، دون تكلف الأهلي مبالغ مالية يتم دفعها لبيراميدز نظير ضم الحارس الدولي السابق.

كما يتواجد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين لتعاقد الأهلي معهم في ظل بحث الإدارة الحمراء عن حارس مرمى بمواصفات خاصة ليكون بديلا لمحمد الشناوي، لاسيما بعدما أظهرت إصابة قائد الأهلي بكورونا حاجة النادي لحارس بنفس الإمكانيات الفنية.

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وفي النهاية يستهدف مسئولو الأهلي التعاقد مع البوركيني ايريك تراوري ويحاولون ايجاد ثغرة في عقده مع بيراميدز أو إقناعه بعدم تجديد عقده مع ناديه من أجل انتقاله إلى الأهلي بالمجان في الفترة القادمة، باعتباره من ضمن اللاعبين المطلوبين في الأهلي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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