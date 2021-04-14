شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد ...أحمد حسنين باشا أول مصرى يشارك فى الدورات الاولمبية ويحمل العلم الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا الأولمبياد هى سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة واهم المعلومات عن البعثات المصرية وتاريخ مشاركتها في الأولمبياد منذ انطلاقه وحتى الآن .

أحمد محمد حسنين أحد أبرز رواد الرياضة المصرية وخاصة الأولمبية ،ولد عام 1889 ، وكان والده عالم الأزهر محمد حسنين وجده أحمد حسنين الذي حمل لقب أمير التجار.

أكمل تعليمه داخل مصر ثم انتقل إلى إنجلترا لمتابعة دراسته، وبرزت موهبته الرياضية هناك، ولمع في رياضة سيف المبارزة والشيش، وصار من أبطال الجامعات الإنجليزية .

وفي عام 1910 تأسست اللجنة الأولمبية المصرية وبدأت منذ ذلك التاريخ الاشتراك في الدورات الأولمبية، وكان أولها بعد عامين من تأسيسها حيث شاركت في أولمبياد ستوكهولم عام 1912، وكانت المشاركة المصرية رمزية لحداثة تشكيلها وقلة اللاعبين المصريين القادرين على مثل هذه المشاركة عالية المستوى.

واقتصرت المشاركة على لاعب واحد هو أحمد محمد حسنين الذي كان يدرس في إنجلترا وقتها ، حيث حمل علم مصر في هذا الأولمبياد، وكان أول مصري يحمل علم مصر في الدورات الأولمبية

وشارك في لعبتي الشيش وسيف المبارزة وخرج من الأدوار التمهيدية لكنه سجل أول حضور رياضي لمصر في هذا الأولمبياد وسجل لنفسه سبقاً رياضياً لم يسبقه إليه أحد من رياضيي العرب.

عاد أحمد حسنين إلى مصر بعدما أنهى دراسته الجامعية ، وأسهم في تأسيس اتحاد المبارزة المصري وأصبح بعد ذلك رئيساً له، وعمل على نشر هذه الرياضة إضافة إلى رياضة الشيش في مصر ومن ثم بدأت بالانتشار في بقية الدول العربية، وكان له تأثير ظاهر في ذلك أيضاً.

عمل أحمد حسنين في المجال الرياضي الأولمبي المصري، وانتخب عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المدة من 1934 إلى 1938. وبقي رمزاً من رموز الرياضة المصرية الأولمبية ورياضة سيف المبارزة حتى وفاته عام 1946 .