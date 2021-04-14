شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ينضم لتدريبات أهلى طرابلس الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم حسام حسن مهاجم سموحة لتدريبات أهلى طرابلس الليبى خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إنتهاء كافة الأوراق المتعلقة بإعارة اللاعب للنادى الليبى لمدة 4 شهور بجانب زميله محمد الترهونى الذى تمت إعارته لنفس النادى خلال الفترة الحالية .

كان مسئولو أهلى طرابلس عقدوا جلسة خاصة مع فرج عامر رئيس سموحه وأتموا اتفاقهم معه من أجل استعارة الثنائى وبعد موافقة أحمد سامى المدير الفنى للفريق انتقل اللاعبين للنادى الليبى الذى يستعد لبداية الموسم هناك ويقوده فنيا طلعت يوسف المدير الفنى السابق للإتحاد السكندرى .

من ناحية أخرى مسئولو سموحة فى مفاوضات جادة مع محمد ناصف ظهير أيسر طلائع الجيش من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بظهير خبرة بعد رحيل محمد الترهونى وعدم وجود ظهير أيسر على مستوى عالٍ.

ويرغب أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأزرق فى إبرام عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفى المقبل من أجل بناء فريق قوى قادر على المنافسة فى المواسم المقبل بعدما قام بتجديد عقده مع مجلس الإدارة فى وقت سابق.