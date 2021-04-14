شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. نهلة سامح كابتن طائرة الأهلى تقدم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان، فهن يحرصن على المشاركة أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية.

ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

نهلة سامح كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تقدم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل فى الوصفة التالية:

المقادير

10 حبات كوسة مسلوقة و متقطعة

ملعقة ريت زيتون

بصل مفروم

ربع كيلو لحم مفروم

فلفل أسود و قرفة

جبن مبشور

زبدة

طريقة عمل البشاميل

تسخين الزبدة على النار و إضافة الدقيق عليها لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيا ثم إضافة اللبن تدريجيا من التقليب حتى يتماسك الخليط .

طريقة التحضير

تسخين الزبدة على النار، ثم إضافة البصل والتحريك حتى يذبل .

يتم إضافة الكوسة ، واللحمة المفرومة وتحريك المكوّنات، ثمّ إضافة ملعقة كبيرة من صلصة البشاميل وخليط البهارات.

رفع الخليط عن النار، ووضعه في صينية مخصصة للفرن. خلط الكمية المتبقية من صلصة البشاميل والجبنةالمبشور في طبق ، ثمّ ترك الخليط .

إضافة خليط البشاميل فوق خليط الكوسا ، وتوزيعه على الصينية. إدخال الصينية إلى فرن متوسط الحرارة لمدة عشرين دقيقة.