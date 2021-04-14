شكرا لقرائتكم خبر عن الخواجة: صالح سليم حاول ضمي للأهلي.. ونجوم الأحمر حضروا حفل زفافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود الخواجة نجم الزمالك السابق أن مسئولي النادي الأهلي كانوا يفكرون في التعاقد معه، مشيرا إلى أنه عقد جلسة مع الراحل صالح سليم ولكن بعدما شاهده أخبره بأن جسمي صغير وسيعمل على ضمي للأهلي فيما بعد

قال في تصريحات لبرنامج "رد الجميل" مع أسامة حسني على قناة الأهلي: "مباراة الأهلي كان لها اهتمام اكبر وكنا نعمل لبعض حساب ونحترم بعضنا، وأول مكافأة كانت 25 قرش تحت 16 سنة بعد مواجهة الأهلي في استاد القاهرة والادارة وعدتنا بمكافأة كبيرة، وعملت بها حاجات كتير للعيلة كلها وروحت لامي قلت لها جبت لك فلوس من الكورة، وتعادل في المباراة 1/1 وانا جبت جون التعادل للزمالك".

كشف أنه حقق أعلى نتيجة في المدرسة الثانوية الرياضية وكان ينوي دخول كلية التجارة الخارجية بناءا على رغبة فاروق جعفر، ولكن حلمي طولان حلمي نصحه بأن ينقل أوراقه إلى كلية التربية الرياضية.

شدد على أن لاعبي الكرة تطاردهم الشائعات وهل معنى مصافحة فنانة أنه يوجد بيننا علاقة ، نافية ارتباطه بأية فنانة وقت وجوده في الملاعب، وما أثير حول ارتباطه بإحدى الفنانات مجرد شائعة وما حدجث أنه تم دعوته لحفل وتواجدت فيه هذه الفنانة وجلست بجواره وخرجت بعدها الشائعات أنني ارتبطت بها".

أوضح أن زوجته تشجع الأهلي، وفي لقاءات القمة تحضر لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك في غرفة بعيدا عننا لاسيما وأنني وكل أبنائي نشجع الزمالك، وهي الأهلاوية الوحيدة داخل البيت، وهي لا تستطيع الاحتفال أمامنا حال فوز الأهلي على الزمالك".

أضاف أن العلاقة بين رموز الأهلي والزمالك كانت قوية ووطيدة، كاشفا أنه مجلس الأهلي نجح في انتخابات النادي برئاسة صالح سليم وقرر المهندس محمد حسن حلمي زامورا التوجه للأهلي لتهنئة المجليس الجديد بالفوز في الانتخابات، وأجرى اتصال بصالح سليم وأبلغه بأنه سيأتي للأهلي لتقديم التهنئة للمجلس القديم، ولكن رد عليه صالح سليم بأن مجلس الأهلي هو من سيأتي إلى الزمالك والاجتماع مع زامورا لأنه رمز كبير، وهو ما حدث بالفعل.

أردف أنه في ليلة زفافه كان منتخب معسكر يخوض معسكر مغلق تحت قيادة عبده صالح الوحش، وكان يرفض وقتها خروج اللاعبين من المعسكر ولكن عندما علم بأن اللاعبين يرغبون في حضور زفافي رحب بذلك، وحضر عدد من نجوم الأهلي حفل زفافي أبرزهم محمود الخطيب ومختار مختار وثابت البطل وماهر همام ومعهم مسعد نور نجم المصري الراحل.