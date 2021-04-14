شكرا لقرائتكم خبر عن فريد شوقى يعوض غياب إيزى إيميكا فى المصرى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريد شوقى لاعب وسط المصرى البورسعيدى لصفوف فريقه فى لقاء طلائع الجيش غدا فى دور الـ16 لبطولة بعد إنتهاء إيقافه والذى غاب على أثره اللقاء الماضى أمام الجونة بالدورى والذى نجح فيه أبناء المدينة الباسلة فى تحقيق غالى بهدف مقابل للاشئ أحرزه البديل أحمد جمعة فى الدقيقة 72 من عمر المباراة ليرفع بها الفريق رصيده إلى 29 نقطة فى المركز الثانى بالدورى .

ومن المقرر أن يدفع على ماهر المدير الفنى للمصرى بفريد شوقى فى منطقة وسط الملعب لتعويض غياب إيزى إيميكا الموقوف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الجونة ، حيث سيدفع المدير الفنى بفريد شوقى بمعاونة البوركينى سعيدو صنبورى فى منطقة الوسط لغلق المساحات أمام أبناء الفريق العسكرى .

من ناحية أخرى علق على ماهر على المستوى الفنى للكونغولى كازادى كاسينجو مهاجم الفريق الساحلى مؤكدا أنه من اللاعبين الجيدين إلا أنه لم ينسجم حتى الآن مع الفريق ، إلا أنه لن يستعجل على تألقه نظرا لأنه يعلم إمكانياته الفنية جيدا وشاهده قبل التعاقد معه مع فريقه السابق الوداد البيضاوى .

وأضاف ماهر فى تصريحات خاصة أن كاسينجو شارك أمام الأهلى فى مباراتى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا بالإضافة لإنضمامه المستمر لمعسكرات منتخب بلاده كان أخرها معسكر مارس والذى تخلله أخر مباراتين لكافة المنتخبات الأفريقية فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية ونجح اللاعب فى إحراز هدف لمنتخب بلاده .

وكشف المدير الفنى للمصرى أنه ربما اللغة والطقس يعدان السبب الرئيسى فى عدم تأقلم اللاعب حتى الآن مع الفريق خاصة وأنه انضم من المغرب التى تجيد التحدث باللغة الفرنسية ، بالإضافة للأجواء المصرية التى لم يعتاد عليها اللاعب حتى الآن .