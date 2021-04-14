شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: كنتب قريبا من الأهلي وانضميت للزمالك بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور قائد فريق الزمالك السابق، أنه كان قريبا من الانتقال للنادي الأهلي في بداية مسيرته الكروية، حينما كان لاعبا في صفوف الناشئين بنادي مدينة نصر، لكن القدر غير وجهته للزمالك، رغم أن والده من أكبر مشجعي الأهلي في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أقر وأعترف مع شوبير على فضائية أون تايم سبورتس: "أنا لا أهين أي لاعب أو مسئول في النادي الأهلي يدافع عن ناديه، لكني أهاجم من يتعرض للزمالك بالإهانة وينتقص من قدره، ولذلك لا توجد مشكلة شخصية بيني وبين أسماء بعينها محسوبة على الأهلي".

وأبدى الغندور حزنه لتواضع تاريخه الدولي مع المنتخب الوطني حيث لم يخض سوى 5 مباريات دولية فقط رغم أنه القائد التاريخي لنادي الزمالك ومن أهم اللاعبين في مركزه.

وأقر الغندور بأنه ظلم نفسه في الملاعب وتعرض للظلم حينما رحل عن النادي وهو في قمة مستواه، موضحا أن قليل جدا من جماهير الأهلي تكرهه ومؤكدا أنه يدين بالفضل في الكرة للثلاثي الجوهري وأحمد عبد الحليم وفاروق جعفر.