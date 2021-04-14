اتحاد الكرة يُعلن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية 99

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك مواليد 1999 .

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق، عن طريق إدارة المسابقات، إقامة مباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك مواليد عام 99 لتحديد بطل مسابقة دوري الجمهورية بعد الأحداث التي صاحبتها.

وشهدت بطولة الجمهورية لمواليد 1999 حالة من اللغط بخصوص الفائز بها بعد المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك في نهاية المسابقة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف؛ إذ يتمسك مسؤولو القلعة البيضاء بكون حسم المسابقة بفارق الأهداف بينما يتمسك مسؤولو القلعة الحمراء ببند المواجهات المباشرة لحسم البطولة.

يُذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قررت إيقاف إمام عاشور لاعب نادي الزمالك 12 مباراة بجانب 8 مباريات لخمسة لاعبين آخرين بفريقه بناء على المقاطع المصورة التي ظهر بها أثناء توجيه السباب لعدد من رموز الأهلي خلال احتفاله مع فريق ناديه مواليد 99 بالبطولة.