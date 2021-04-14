رمضان صبحي مستعد للعودة للأهلي بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز إنه يفتقد جمهور الأهلي بعد سؤال من جانب رامز جلال، مشددًا أنه يريد العودة للنادي الأهلي بشرط موافقة نادي بيراميدز.

وحل رمضان صبحي ضيفا على برنامج "رامز عقله طار" على قناة إم بي سي مصر والذي يعرض في رمضان الكريم.

وتوجه رامز جلال بسؤال لرمضان صبحي حيث قال: "هل مازالت أهلاوي؟ ليرد اللاعب طبعًا." وسأله جلال هل تفتقد جمهور الأهلي؟ ليرد: "طبعا افتقد جمهور الأهلي."

وقال رامز للاعب ستوك سيتي الأسبق: "هل تريد العودة للأهلي؟ ليرد بأنه يريد العودة للأهلي بشرط أن يحصل على موافقة من جانب نادي بيراميدز."

وانضم رمضان صبحي لصفوف بيراميدز في الانتقالات الشتوية الماضية إلى نادي بيراميدز في صفقة أحدثت ضجة كبيرة من الناحية الإعلامية.