رسمياً.. الأهلي يوجه الشكر لـ "أليكس يونج" ويضم "جاكسون" بدلًا منه لفريق السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، رؤوف عبدالقادر، توجيه الشكر للمحترف الأمريكي بصفوف فريق السلة بناديه، أليكس يونج والتعاقد مع مواطنه دونفان جاكسون.
وأشار مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، في تصريحات أوردها ناديه عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء، إلى أنهم أنهوا الاتفاق على ضم الأمريكي دونفان جاكسون إلى فريقهم؛ لاستكمال منافسات الموسم الجاري.
وأوضح رؤوف عبدالقادر، أن لاعبهم أليكس يونج قدم تجربة مميزة مع الأهلي ولكن التعاقد مع جاكسون يأتي في إطار الاحتياج الفني في مركزه بشكل أكبر مع كامل التقدير لما قدمه يونج في مركزه خلال الفترة الماضية.
وأتم مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن التعاقد مع جاكسون جاء في إطار الجهود التي يبذلها مجلس إدارة ناديه برئاسة، محمود الخطيب لتلبية احتياجات الفرق المختلفة وطلبات الأجهزة الفنية بما يضمن المنافسة بقوة في كل البطولات.