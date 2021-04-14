رسمياً.. الأهلي يوجه الشكر لـ "أليكس يونج" ويضم "جاكسون" بدلًا منه لفريق السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، رؤوف عبدالقادر، توجيه الشكر للمحترف الأمريكي بصفوف فريق السلة بناديه، أليكس يونج والتعاقد مع مواطنه دونفان جاكسون.

وأشار مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، في تصريحات أوردها ناديه عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء، إلى أنهم أنهوا الاتفاق على ضم الأمريكي دونفان جاكسون إلى فريقهم؛ لاستكمال منافسات الموسم الجاري.

وأوضح رؤوف عبدالقادر، أن لاعبهم أليكس يونج قدم تجربة مميزة مع الأهلي ولكن التعاقد مع جاكسون يأتي في إطار الاحتياج الفني في مركزه بشكل أكبر مع كامل التقدير لما قدمه يونج في مركزه خلال الفترة الماضية.

وأتم مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن التعاقد مع جاكسون جاء في إطار الجهود التي يبذلها مجلس إدارة ناديه برئاسة، محمود الخطيب لتلبية احتياجات الفرق المختلفة وطلبات الأجهزة الفنية بما يضمن المنافسة بقوة في كل البطولات.