الغندور يكشف كواليس التعاقد مع كوبر لقيادة الزمالك بعد رحيل باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك ولاعب الفريق السابق، أن الإدارة الحالية دخلت في مفاوضات مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو والذي أقيل من منصبه.

وأضاف الغندور في تصريحات خلال ظهوره عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"تحدثت مع الإدارة الحالية، وأبلغتهم بضرورة التعاقد مع كوبر بسبب شخصيته الصارمة وتعامله مع اللاعبين الكبار".

وتابع :"تم بالفعل التفاوض مع كوبر إلا أن الصفقة فشلت بسبب رغبة الأرجنتيني في قيادة المنتخبات إلى جانب ظروف فيروس كورونا الحالية".

الغندور أشار خلال تصريحاته إلى أن الأرجنتيني رامون دياز كان سيتولى قيادة الزمالك بمساعدة تركي آل الشيخ ليكون بديلاً للسويسري كريستيان جروس إلا أن الصفقة فشلت من المدرب الأرجنتيني.

وأوضح :"تم الاتفاق مع دياز على قيادة الزمالك، لكن دياز معاملته تغيرت وغالى في طلباته المادية".

ورحل جروس عن قيادة الزمالك في الموسم قبل الماضي عقب تتويجه بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية، ليتم التعاقد مع المدير الفني الصربي ميتشو.

جدير بالذكر أن الإدارة الحالية قررت استعادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد رحيله في الموسم الماضي لقيادة التعاون السعودي.