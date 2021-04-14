الغندور: نظرية المؤامرة عند بعض مسؤولي الأهلي.. ولا أشجع سوى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، إن نظرية المؤامرة عند بعض مسئولي الأهلي، قائلاً :"عدلي القيعي قال عبر قناة الأهلي إن الدوري لن يحسم في الملعب وبالفعل حصل الأهلي على الدوري في النهاية".

وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"خسارة البطولات شيء طبيعي في العالم، لنرى آخر 20 ستة من وجهة نظري المؤامرة عند بعض مسئولي النادي الأهلي".

وتابع :"في البطولات الأفريقية عندما يقوم حكم بطرد لاعب من الأهلي يخرجوا ويتهموا الحكم بالرشوة".

وعن تشجيعه للفرق التي واجهت الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، رد الغندور :"لا أشجع سوى الزمالك".

الغندور كشف أيضًا خلال حواره في برنامج "أقر واعترف" عن الصعوبات التي واجهته خلال عمله الحالي في شاشة الزمالك، مؤكدًا :"عملي الحالي من أصعب فترات حياتي، لأنني أمثل رأي الإدارة والجمهور عكس القنوات الأخرى يكون رأيك بحرية".

وأضاف :"كان عناك صراع نفسي في عهد المجلس السابق وكنت ضد المجلس في بعض الفترات، وتم إيقافي لمدة شهرين بسبب رفضي بعض الأشاء التي تحدث".

وأنهى :"كنت أرفض بعض المداخلات التي كانت تستمر لمدة ساعة ونصف، وطلبت الرحيل عن القناة مرتين إلا أن الشركة الراعية طالبتني بالاستمرار".