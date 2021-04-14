لجنة الاستئناف: عدم السماح بمشاركة أي لاعب صادر ضده قرار حتى الفصل في التظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، عدم السماح بمشاركة أي لاعب صادر ضده قرار بالإيقاف.

وأشارت لجنة الاستئناف، عبر بيان رسمي أورده اتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء، إلى أن القرار بعدم مشاركة أي لاعب صادر ضده قرار بالإيقاف سيكون حتى يتم الفصل في الاستئناف والتظلم المُقدم من قِبل ناديه.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد قررت معاقبة عدد من لاعبي فريق مواليد 1999 بنادي الزمالك بعد فيديو منتشر لعدد من لاعبيه يسبون عدد من مسؤولي النادي الأهلي عقب المباراة التي جمعت فريقيهما.

وأعلنت لجنة الانضباط، بناءً على مقطع الفيديو، عبر بيان رسمي صادر عنها يوم أمس الثلاثاء، إيقاف إمام عاشور لمدة 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 الف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

يُذكر أن نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن اللجنة التي تدير شؤون النادي قررت الاستئناف لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد القرارات الصادرة تجاه عدد من لاعبي فريق الشباب.