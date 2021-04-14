لاعب الأهلي السابق يكشف عن تفاصيل عرض بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، عن تلقيه عرضًا من بايرن ميونيخ الألماني، إلا الصفقة لم تتم في النهاية بسبب تمسك القلعة الحمراء به.

وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحات عبر "إذاعة الشباب والرياضة"، أن العرض الألماني جاء وهو في سن الـ19 عامًا.

وأوضح عبد المنعم، أن سبب فشل احترافه عدم وجود الاحتراف، لافتًا إلى أن الفريق مرتجي (رئيس الأهلي في هذا التوقيت) رفض رحيله لألمانيا.

وواصل عبد المنعم تصريحاته، أن العرض جاء عن طريق سمسار حيث طلب منه التواجد لمدة أسبوع حيث كان العرض يقدر بـ150 ألف دولار.

وسبق وأن لعب شريف عبد المنعم ضد بايرن ميونيخ في 1977 حيث استطاع لاعب الأهلي أن يسجل هدفًا في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة (2-1) وديًا.