الامارات | مدرب بايرن ميونيخ يلمح إلى الرحيل بعد الوداع الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بايرن ميونيخ يلمح إلى الرحيل بعد الوداع الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجهت كل الأنظار بعد اقصاء حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ إلى مدرب الفريق هانسي فليك، بعد المزيد من التلميحات المتعلقة برحيله عن الفريق. وكان فليك فخورا بالطريقة التي نقل بها فريقه المعركة إلى فرنسا وفوزه هناك بهدف نظيف في إياب ربع نهائي الأبطال، لكنه خرج من المسابقة بسبب خسارته ذهابا 2-3.

وربما كان فخره إزاء توديع البطولة بشكل يتسم بسوء الحظ هو السبب الذي جعله يتخلى عن حذره في مقابلة تليفزيونية بعد أيام من قوله إنه لا يرغب في مناقشة مستقبله- وسط تكهنات بوجود خلاف مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش. واعترف فليك صراحة أنه يدرس العمل كمدير فني للمنتخب الألماني، وما إذا كان الوقت أصبح مناسبا للرحيل عن بايرن ميونخ، بعد أن فاز بستة ألقاب في 18 شهرا تولى فيها مسؤولية تدريب الفريق. وقال لشبكة "سكاي" :"تتساءل دائما عما سيحدث، ما الذي سيتطور بعد ذلك".

وقال فليك إن عائلته "تدعمني وتقف خلفي أيا كان ما أفعله"، وأضاف إن العمل للاتحاد الألماني لكرة القدم كان "إيقاعا مختلفا". واعتبر العديد من النقاد أن هذا يعني وجود احتمالية لموافقته على تدريب المنتخب الألماني إذا تلقى عرضا. وكان فليك يعمل كمدرب مساعد ليواخيم لوف، عندما توج المنتخب الألماني بكأس العالم 2014. ويرحل لوف عن تدريب المنتخب الألماني في يوليو المقبل.

وذكر فليك أنه لم يحصل على موعد لمقابلة أوليفر كان الرئيس التنفيذي المقبل لبايرن ميونخ. واستطرد فليك:"إذا أراد أوليفر أن يتحدث معي، سيقول لي في وقتها. لدي وقت، لذلك هذه ليست أزمة بالنسبة لي". وذكرت تقارير إعلامية أن الخلافات مع حميديتش تتعلق بسياسة الانتقالات للفريق، وقال فليك الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي إن فريقه في العام الماضي، عندما فاز بدوري أبطال أوروبا، كان أفضل من نسخة هذا الموسم.

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