شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق متقاربة تُشعل قمة بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في ملعبه سيجنال إيدونا بارك، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان السيتيزينس قد حقق الفوز على دورتموند في مباراة الذهاب بهدفين لهدف، ويحتاج أصحاب الأرض للفوز بهدفٍ دون رد للتأهل على حساب الفريق السماوي.

وخاض دورتموند موسمًا غير منتظم ويحتل حاليًا المركز الخامس في الدوري الألماني بفارق سبع نقاط عن أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع، بينما يحتل السيتي صدارة الدوري الممتاز.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 10 أرقام قبل موقعة أُسُود الفيستفاليا والسيتيزينس..

1- في سبع مناسبات سابقة، خسر بوروسيا دورتموند مباراة الذهاب في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وتم إقصائه ستة مرات. الاستثناء كان أمام بنفيكا في موسم 2016-2017 في دور الستة عشر (0-1 ذهاب ، 4-0 إياب).

2- في بطولة أوروبية كبرى، تقدم مانشستر سيتي في 13 مباراة من أصل 15 مباراة بالأدوار الإقصائية عندما فاز في مباراة الذهاب، وخسر أمام يوفنتوس في كأس الاتحاد الأوروبي 1976-1977 ، وأمام موناكو في دوري أبطال أوروبا 2016-2017.

3- في تاريخ دوري أبطال أوروبا، تم إقصاء الفريق الفائز في مباراة الذهاب من مرحلة خروج المغلوب 2-1 على أرضه (15) أكثر مما تقدم (12).

4- انتهى لقاء بوروسيا دورتموند السابق الوحيد على أرضه مع مانشستر سيتي بفوز الفريق الألماني 1-0 ، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2012.

5- خسر بوروسيا دورتموند آخر مباراتين على أرضه أمام فرق إنجليزية في دوري أبطال أوروبا (ضد توتنهام في كل من 2017-18 و 2018-19) ، بعد أن خسر مباراة واحدة فقط من أول سبع مباريات.

6- لم تستقبل شباك مانشستر سيتي أي هدف في آخر أربع مباريات خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا - وكان آخر فريق حافظ على شباكه نظيفة في خمس مباريات متتالية في المسابقة هو مانشستر يونايتد (في ستة مباريات في 2010-11).

7- بعد خسارة ثلاثة من أول خمس مواجهات له مع بوروسيا دورتموند في جميع المسابقات، لم يهزم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في آخر سبع مباريات له أمام الفريق الألماني (حيث تعادل في ثلاثة مباريات وفاز في أربعة).

8- فشل إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند في التسجيل في ثلاثة مباريات من أصل 15 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، وقد هز الشباك في جميع مبارياته الأربعة في سيجنال إيدونا بارك (إجمالي 7 أهداف).

9- سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي سجل أمام الأندية الألمانية (11) هدفاً أكثر مما سجله ضد فرق من أي دولة أخرى.

10- شارك كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي في 13 هدفًا في آخر 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا (4 أهداف، 9 تمريرات حاسمة)، حيث شارك البلجيكي في ستة أهداف في أربع مباريات فقط هذا الموسم (هدفان، 4 تمريرات حاسمة).