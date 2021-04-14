شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم صلاح ضد ميندي.. مواجهات ثنائية ترسم معالم موقعة ليفربول وريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد كلاً من ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة العودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

خاض البطلان الإنجليزي والإسباني مواجهة ممتعة في مباراة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الأسبوع الماضي، حيث انتصر أصحاب الأرض بنتيجة 3-1، بفضل ثنائية فينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو للبلانكوس، بينما سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح هدف الريدز الوحيد في اللقاء.

لقد كان أداءً مهيمنًا تمامًا من جانب ريال مدريد، وحقيقة أنهم تمكنوا من التعامل مع هجوم ليفربول الخطير في ظل غياب القائد سيرجيو راموس وزميله رافائيل فاران.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 مواجهات ثنائية في موقعة ليفربول وريال مدريد..

يمكن أن يعود ليفربول إلى التعادل ويصعق ريال مدريد:

منح محمد صلاح لليفربول هدفًا ثمينًا خارج ملعبه خلال مباراة الذهاب، والذي قد يكون نقطة تحول في المواجهة، بالنظر إلى عودة ليفربول المذهلة الأوروبية في الماضي. ليفربول ليس غريباً على قلبه النتائج في مباريات الذهاب والعودة مثلما فعل أمام برشلونة بقيادة ليونيل ميسي في عام 2019، عندما فاز 4-0 على ملعب آنفيلد للوصول إلى المباراة النهائية.

فريق يورجن كلوب أكثر من قادر على تقديم أداء غير عادي، وبالنظر إلى أن رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يُعاني من الإصابات في الوقت الحالي، فإن العودة قد تكون مُمكنة لرجال الألماني كلوب.

بينما يستعد الريدز لاستضافة خصومهم الأسطوريين في آنفيلد يوم الثلاثاء، إليك نظرة على خمس معارك رئيسية يمكن أن تحدد نتيجة المباراة.

5- أوزان كاباك وناثانيال فيليبس ضد كريم بنزيما:

على الرغم من حصوله على فرصتين لتسجيل الأهداف في المباراة الذهاب، إلا أن كريم بنزيما لم يتمكن من التسجيل في شباك ليفربول. ومع ذلك، فقد قدم مستوى جيد طوال المباراة وساعد زملائه في الوصول إلى مرمى الريدز.

وبالتأكيد سيواصل بنزيما تألقه الكبير أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وقد يتمكن من صناعة الفارق في النهاية.

وأبقى ثنائي قلب دفاع ليفربول الصاعد من كاباك وفيليبس المهاجم الفرنسي خارج مباراة الذهاب ويجب أن يكون الثنائي في أفضل حالاتهم لحرمانه مرة أخرى، لكنهم كانوا عاجزين عن منعه من خلق فرص لزملائه في الفريق وإخراج اللاعبين من مراكزهم. هذا شيء آخر يجب أن ينتبهوا له في آنفيلد إذا كانوا يأملون في التأهل على حساب الفريق الملكي.

4- جوتا ضد أودريوزولا:

بعد أن خسر بالفعل زيدان الثلاثي سيرجيو راموس ورفائيل فاران وداني كارفاخال في المباراة، تلقى ريال مدريد ضربة أخرى حيث تم استبعاد لوكاس فاسكيز بعد إصابته حتى نهاية الموسم، وترك ألفارو أودريوزولا كخيار وحيد في مركز الظهير الأيمن. سيكون هذا خبرًا رائعًا لديوجو جوتا، الذي من المرجح أن يواجه الإسباني في مباراة الإياب.

ولم يكن أودريوزولا قد ركل كرة القدم منذ السادس من فبراير عندما تعرض لإصابة أمام ويسكا. مع اقتراب مواجهة ليفربول، هناك احتمال جيد أن يكون لاعب ريال مدريد بعيدًا عن أفضل مستوياته، مما يمنح جوتا المتألق نقطة ضعف محتملة كبيرة لاستغلالها.

لم يكن لاعب ولفرهامبتون السابق قد قدم أفضل مباراة له في ألفريدو دي ستيفانو، لكنه يتجه إلى مباراة الإياب بستة أهداف في آخر ستة مباريات له مع النادي والمنتخب، مما يجعله أحد أهم اللاعبين في ليفربول في الفترة الأخيرة.

3- الكانتارا ضد كروس:

يمكن أن تشهد مباراة الإياب معركة بين اثنين من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا في توني كروس وتياجو ألكانتارا. كان تياجو احتياطيًا في مباراة الذهاب، حيث اختار يورجن كلوب نابي كيتا ليكون شريكًا لفابينيو وجيني فينالدوم في خط الوسط. ومع ذلك، مع وجود احتمالية لمغادرة الريدز، من المرجح أن يستدعي يورجن كلوب لاعب خط الوسط الأكثر خبرة لتعزيز خط وسطه.

سيواج رجل برشلونة السابق كروس، أفضل صانع ألعاب في العالم، كروس. وكان كروس في حالة ممتازة هذا الموسم، وهو ما اكتشفه ليفربول في مباراة الذهاب، حيث استطاع صناعة هدفاً بتمريرة طويلة أكثر من رائعة وبصرف النظر عن التمريرة الحاسمة، كان كروس ممتازًا وتفوق على نظرائه في ليفربول.

وسيتم تكليف كلا اللاعبان بالتحكم في إيقاع فريقهما. قد تكون المبارزة بين اللاعبان واحدة من أكثر المعارك أهمية في موقعة الأنفيلد.

2- صلاح ضد ميندي:

كان محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم بمسافة بعيدة عن زملائه. بعدما سجل 28 هدفًا مذهلًا في جميع المسابقات، تمكن من الحفاظ على مُنافسة الريدز على تتويجه بلقبه الأوروبي السابع ومحاولة إنهاء الدوري في المركز الرابع. إذا كانت هناك فرص ضئيلة حتى يتمكن ليفربول من تحقيق عودة هائلة أخرى على ملعب آنفيلد، فسيكون ذلك بسبب الهدف الحيوي الذي سجله النجم الدولي المصري خارج أرضهم في مدريد.

بينما يلعب بشكل عام على الجانب الأيمن من هجومهم (باستثناء تغيير تكتيكي مفاجئ من كلوب)، سيكون الأمر متروكًا لفرلاند ميندي لمراقبة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا. قدم الظهير الفرنسي عرضًا قويًا في ألفريدو دي ستيفانو.

ستكون سرعة صلاح الشديدة ورباطة جأشه أمام المرمى أمرًا حيويًا لفريق كلوب، إنه لاعب من الصعب جدًا إيقافه. إذا تمكن اللاعب الفرنسي من تكرار عرضه في آنفيلد، فقد يساعد ذلك فريقه في التأهل إلى نصف نهائي الأبطال.

1- الكسندر أرنولد ضد فينيسيوس:

قبل مواجهتهم في مدريد، كانت هناك همسات من إسبانيا بأن زيدان كلف رجاله باستغلال المساحة التي خلفها ترينت ألكسندر-أرنولد خلال المباراة. بعد خمس دقائق فقط من ذلك، كان من الواضح أن هذا هو الحال حيث وجد ريال مدريد نفسه باستمرار في فدادين من المساحة على يساره.

استغل فينيسيوس جونيور اللاعب ألكسندر-أرنولد لتقديم أفضل أداء له بقميص ريال مدريد. سجل فينيسيوس هدفين في تلك الليلة، لكن فريقه كان يمكن أن يكون لديه المزيد أيضًا. استسلم المدافع الإنجليزي للضغط وارتكب خطأ مكلفًا أدى إلى الهدف الثاني عندما سدد الكرة برأسه في طريق ماركو أسينسيو.

بالحديث عن مباراة العودة في آنفيلد، فإن المبارزة بين ألكسندر-أرنولد وفينيسيوس جونيور هي بالتأكيد الأكثر روعة بعد أحداث مباراة الذهاب. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان لاعب ليفربول قادرًا على إيقاف النجم البرازيلي، أو ما إذا كان فينيسيوس سيواصل عروضه القوية.