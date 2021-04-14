شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يحتاجها ليفربول لتحقيق «الريمونتادا» أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد على ملعب آنفيلد، في مباراة إياب من دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء. ومع ذلك، فإن فريق الريدز لديه جبل يُريد أن يتسلقه من أجل الوصول إلى نصف النهائي البطولة.

يأتي ذلك بعدما حقق الفريق الملكي فوزًا مُريحًا 3-1 في مباراة الذهاب، والتي أقيمت الاسبوع الماضي على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

فشل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب في تحقيق نتيجة إيجابية في مدريد، حيث قدموا عرضًا لم يكن مُنتظر. كان فينيسيوس جونيور هو نجم المباراة الأولى لريال مدريد، حيث أحرز هدفين رائعين رائعين.

كما عمل خط وسط ريال مدريد بشكل أفضل كوحدة واحدة، حيث كان النجم الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو في الموعد لتحقيق الفوز الكبير على الريدز.

آمال ليفربول في أوروبا معلقة بخيط رفيع، لكن الريدز ما زال يتمتع بفرصة للوصول إلى الدور نصف النهائي. ومع ذلك، سيتعين عليهم تقديم أداء أفضل بكثير مما فعلوه في إسبانيا ليحققوا نتيجة كبيرة أمام ريال مدريد.

5- استغلال نقاط ضعف أودريوزولا:

مع غياب داني كارفاخال، انتقل لوكاس فاسكيز إلى مركز الظهير الأيمن في مباراة الذهاب وقدم أداءً رائعًا لريال مدريد. كان الإسباني المتمرس مليئًا بالطاقة وتسبب في عدد قليل من المشاكل لليفربول في الثلث الأخير من خلال خفة قدمه والتمرير العرضي، بينما كان متميز دفاعيًا أيضًا.

ومع ذلك، تعرض فاسكيز لإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وتم استبداله بألفارو أودريوزولا في الشوط الأول. لم يكن اللاعب المعار السابق من بايرن ميونيخ بأفضل مستوياته بعد مجيئه، حيث كافح من أجل السيطرة على وتيرة المباراة.

يمكن لليفربول الاستفادة من قلة خبرة أودريوزولا واللعب على هذه النقطة، حيث يستعد ساديو ماني لمواجهته. يُعاني ريال مدريد من الإصابات، لكن الجناح الأيمن على وجه الخصوص سيكون سببًا رئيسيًا للقلق إذا قدم أودريوزولا مثل ما قدمه أمام برشلونة.

4-ابدأ تياجو ألكانتارا في خط الوسط:

اثارت اختيارات المدرب الألماني يورجن كلوب في مباراة الذهاب بعض الدهشة، حيث شارك نابي كيتا كلاعب وسط بدلاً من تياجو ألكانتارا. كان من المتوقع أن يقدم الغيني المستوى المُنتظر في وسط الملعب مع قدرته على مواجهة اللاعبين، لكن لم يكن الأمر كذلك.

عانى كيتا كثرًا وتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول ودخل تياجو بدلاً منه، حيث يبدو أن كلوب اعترف بخطئه من خلال إجراء تغيير في وقت مُبكر من المباراة.

لعب ليفربول بشكل أفضل في الشوط الثاني مع تياجو في خط الوسط، وقام بقطع الكثير من الكرات. واعترف كلوب بعد المباراة أن قرار اللعب مع كيتا بدلًا من الإسباني كان تكتيكيًا بحتًا، لكن من المُرجح أن يمنح المدرب الألماني تياجو فرصة للعب في التشكيلة الأساسية في آنفيلد.

بخبرته ومهاراته، يمكن أن يثبت اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أنه الأحق بالتواجد في تشكيلة الريدز الأساسية.

3- توخي الحذر من سرعات ريال مدريد:

يمكن القول إن ترينت ألكسندر-أرنولد وأندي روبرتسون كانا أفضل ثنائي ظهير في أوروبا على مدار الموسمين الماضيين، حيث منح ثنائي ليفربول يورجن كلوب أفضل ما في العامين السابقين بفضل قدراتهما على الأجنحة. ومع ذلك، ضد فريق يتمتع بخبرة ريال مدريد، سيحتاجون إلى توخي الحذر من تهديد الهجمات المرتدة التي يشكلها الزوار.

لعب كلا اللاعبين أدوارًا مهمة في فوز ليفربول في اللحظات الأخيرة أمام أستون فيلا، لكن أمام ريال مدريد، سيحتاج مدافعي ليفربول إلى التركيز لمدة 90 دقيقة ومحاولة الحفاظ على نظافة شباكهم. إذا استقبل فريق الريدز هدفاً الليلة، فسيحتاجون إلى تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل ليأملوا في الوصول إلى الدور نصف النهائي.

بالطبع لا يوجد ما هو مستحيل في كرة القدم، ولكن وفقًا لمستوى ليفربول في عام 2021، فمن غير المُرجح أن يسجلوا ثلاثة أهداف على أرضهم أمام فريق بطل مثل ريال مدريد.

2- مراقبة فينيسيوس:

كانت موهبة فينيسيوس جونيور واضحة دائمًا، لكن اللمسة النهائية للبرازيلي وصنع القرار في الثلث الأخير غالبًا ما يخذلانه. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، كان الجناح المتفجر في حالة مُذهلة ويبدو أنه قد انفجرت موهبته أخيرًا مع لوس بلانكوس.

كان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هو نجم مباراة الذهاب، حيث سجل هدفين في المباراة. ركض فينيسيوس أمام ليفربول كثيرًا وقدم أفضل أداء له بقميص ريال مدريد، حيث رد على ثقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان به.

1- كلوب ومُشاركة الرباعي الهجومي منذ البداية:

يحتاج ليفربول إلى تسجيل هدفين على الأقل ليحظى بفرصة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك قد يميل كلوب لإشعال النيران في آنفيلد. بينما كان روبرتو فيرمينو وساديو ماني مخيبين للآمال هذا الموسم، قدم ديوجو جوتا ومحمد صلاح الإضافة القوية في تشكيلة الريدز الهجومية.

في الأسبوع الماضي، اضطر فيرمينو إلى الحصول على مكان على مقاعد البدلاء، حيث قاد جوتا هجوم ليفربول. افتقد الريدز إلى التماسك في غياب البرازيلي، الذي عاد إلى الفريق وقدم أداءً حيويًا أمام أستون فيلا.

وقدم هذا الرباعي مستوى رائع عندما تغلبوا على أرسنال 3-0 في وقت سابق من هذا الشهر، حيث خرج ديوجو جوتا من مقاعد البدلاء ليسجل ثنائية لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز. قد يميل التكتيكي الألماني إلى تغيير تشكيلته وإشراك الأربع لاعبين في التشكيلة الأساسية أمام ريال مدريد، حيث يلعب فيرمينو بشكل أعمق باعتباره رقم 10.