شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك يتوجه إلى السويس لمؤازرة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز السفر إلى السويس مساء اليوم من أجل مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته أمام حرس الحدود.

ويلتقي الزمالك مساء اليوم مع فريق حرس الحدود في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد السويس الجديد.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من: محمد أبوجبل، محمد عواد، محمود علاء، محمد عبدالسلام، محمد عبدالشافي، أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، حازم إمام، حمزة المثلوثي، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، محمود عبدالرازق شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء، سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، ومروان حمدي.