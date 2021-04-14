شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» يرفض محاولات العودة لبرشلونة من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن حقيقة ضغط ليونيل ميسى، نجم برشلونة، على زميله السابق نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، للعودة إلى برشلونة.

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية قبل يومين أن برشلونة وميسى يضغطان على نيمار لرفض تجديد عقده مع سان جيرمان والعودة إلى النادى الكتالونى. ووفقًا للصحيفة الإسبانية، قالت مصادر قريبة من ميسى إن هذه الأنباء غير صحيحة، لأن البرغوث لم يقرر مستقبله بعد، سواء بالاستمرار مع برشلونة أو الرحيل. وأضافت المصادر أن ميسى لن يضغط على أي شخص للذهاب إلى النادى الذي ينتهى عقده معه.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة نيمار أن اللاعب يشعر بالراحة في سان جيرمان، وأنه ربما وافق على شروط التجديد مع النادى الفرنسى، لكن أيضًا حلمه الكبير أن يعود إلى كامب نو ويلعب مع ميسى.

وأضافت أن نيمار ينتظر تحليل أحداث الموسم الحالى، مثل تجديد كيليان مبابى وميسى، وموقف الفريق في دورى أبطال أوروبا.

في سياق آخر، يرغب برشلونة في التعاقد مع أحد اللاعبين السابقين بصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع ماركوس يورينتى، نجم أتلتيكو مدريد. وكان يورينتى لاعبًا سابقًا في ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو نظير 30 مليون يورو في صيف 2019.

وقالت تقارير صحفية سابقة إن يورينتى على طاولة مانشستر يونايتد أيضًا، وإذا وصل أي عرض من كبار أوروبا، فإن أتلتيكو غير مستعد للتفاوض بشأن بيع لاعب أساسى في تشكيلة المدرب دييجو سيميونى. ويُصر أتلتيكو مدريد على أنه لن يدخل في محادثات مع أي شخص من أجل يورينتى، ومن يريد التعاقد معه عليه تفعيل الشرط الجزائى المقدر بـ 120 مليون يورو. فيما كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن حقيقة صادمة بشأن الحالة الصحية لنجم برشلونة عثمان ديمبلى.

وتعددت إصابات ديمبلى منذ انضمامه لصفوف برشلونة، لكنه ظهر بأفضل نسخة خلال الأشهر الأخيرة بعدما كان يشارك بانتظام في المباريات، ما سمح له بإظهار تألقه في أرض الملعب.

ووفقًا للصحيفة، يعانى عثمان ديمبلى منذ أسابيع من مشكلات بمنطقة الحوض، جعلته ينهى المباريات الأخيرة بآلام، منها مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مشيرة إلى أن فترة التوقف الدولى الماضية زادت من آلامه، حيث يخضع اللاعب لعلاج تحفظى لكنه لم يحل مشكلاته البدنية.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الكتالونية يستبعد النادى حتى الآن خيار إخضاع اللاعب لجراحة للتعافى من آلامه، حيث يركز ديمبلى في المشاركة ويرغب في استعادة أفضل أداء له مجددا، خاصة أنه يدرك أن الموسم في نهايته.

وتستدعى آلام الحوض الراحة، لكن ديمبلى لا يريد التوقف عن اللعب.

وخسر برشلونة آخر مبارياته بالليجا أمام ريال مدريد ١-٢، ليتراجع للمركز الثالث في جدول الليجا. ويستعد البارسا لخوض نهائى كأس الملك السبت المقبل ضد أتلتيك بيلباو.