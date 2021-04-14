شكرا لقرائتكم خبر عن «أرسنال» ينافس ليستر سيتى لضم «أودسون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفكر أرسنال منذ الآن في تعزيز صفوفه تحضيرا للموسم المقبل، وقد وضع عينه على لاعب معين وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية.

وأكدت صحيفة «تليجراف» أن أرسنال دخل في سباق مع ليستر سيتى، لضم مهاجم سلتيك أودسون إدوارد الذي أحرز 20 هدفا في 35 مباراة هذا الموسم.

ويتبقى في عقد المهاجم الفرنسى مع سلتيك عام واحد، وقد يكون متاحا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 15 مليون جنيه إسترلينى فقط، وفقا لما أكدته تليجراف.

لكن ليستر قد يتمتع بأفضلية في هذا السباق، لأن مدربه، بريندان رودجرز، هو من أحضر إدوارد إلى الفريق الأسكتلندى قبل 4 أعوام.

وكان إدوارد قد انتقل إلى سلتيك عام 2017 على سبيل الإعارة قادما من باريس سان جيرمان، قبل أن يوقع عقدا دائما مع النادى الأسكتلندى مقابل 9 ملايين جنيه إسترلينى.