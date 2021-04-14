شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدورى الإنجليزى تقاطع وسائل التواصل الاجتماعى ردًا على العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية أن أندية الدورى الإنجليزى ستقاطع وسائل التواصل الاجتماعى جولة كاملة، ردًا على ما بدر من إساءة عنصرية ضد عدد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة. ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن أندية البريمييرليج، تستعد لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعى جولة كاملة، اعتراضًا على العنصرية التي تعرض لها عدد من اللاعبين.

وأضافت أنه على رأس الأندية التي ستفعّل مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعى مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام ومانشستر سيتى وتشيلسى وأرسنال. وكان الكورى الجنوبى هيونج مين سون، مهاجم توتنهام، قد تعرض للعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد خسارة السبيرز أمام مانشستر يونايتد 1-3 في الجولة الـ 31 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

ونفس الأمر حدث مع ثنائى ليفربول أرنولد ونابى كيتا بعد خسارة الريدز أمام ريال مدريد 1-3 في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا على ملعب «أنفيلد» الثلاثاء الماضى.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتى يحتل صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 74 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف برصيد 63 نقطة.