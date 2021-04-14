شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مرتضى منصور قرر إيقافي شهرين عن العمل في قناة ‏الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي خالد الغندور أن مرتضى منصور، الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي الزمالك، تسبب في إيقافه لمدة شهرين عن العمل في قناة الزمالك.

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية:«كان لدي صراع نفسي خلال فترة مرتضى منصور وعملي بقناة الزمالك، وكنت غير راضياً عن كثير من الأمور وعن المداخلات الهاتفية الطويلة التي يجريها يومياً».

وأكمل:«وعندما علم مرتضى منصور بغضبي من مداخلاته تسبب في إيقافي عن العمل لمدة شهرين في قناة الزمالك».

وأنهى تصريحاته:«العمل في القنوات الفئوية صعب للغاية بعكس العمل في باقي القنوات المحايدة، فلا أمثل خلالها رأي مجلس إدارة أو جمهور محدد».