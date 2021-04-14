شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي هو من يعاني من نظرية المؤامرة وليس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي خالد الغندور أن منظومة النادي الأهلي هي من تعاني من نظرية المؤامرة بشكل دائم وليس الزمالك.
وقال الغندور خلال تصريحات تليفزيونية:«لا أرى مطلقاً أن رموز الزمالك يعانون من نظرية المؤامرة بل على العكس أعتقد هذا الأمور يمثل معاناة في النادي الأهلي».
وأوضح:«سأستشهد بسيطرة نظرية المؤامرة لدى رموز الأهلي في تصريح عدلي القيعي بأن الدوري سُيحسم خارج الملعب في موسم 2018-2019 وفي النهاية حقق الفريق الأحمر اللقب».
وأكل نجم الزمالك السابق:«مع أي خسارة للأهلي يتم الحديث عن التحكيم وتوجه الاتهامات للجميع ولا يتم الاعتراف بالأسباب الحقيقية للهزيمة».
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