شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلي هو من يعاني من نظرية المؤامرة وليس الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاعلامي خالد الغندور أن منظومة النادي الأهلي هي من تعاني من نظرية المؤامرة بشكل دائم وليس الزمالك.

وقال الغندور خلال تصريحات تليفزيونية:«لا أرى مطلقاً أن رموز الزمالك يعانون من نظرية المؤامرة بل على العكس أعتقد هذا الأمور يمثل معاناة في النادي الأهلي».

وأوضح:«سأستشهد بسيطرة نظرية المؤامرة لدى رموز الأهلي في تصريح عدلي القيعي بأن الدوري سُيحسم خارج الملعب في موسم 2018-2019 وفي النهاية حقق الفريق الأحمر اللقب».

وأكل نجم الزمالك السابق:«مع أي خسارة للأهلي يتم الحديث عن التحكيم وتوجه الاتهامات للجميع ولا يتم الاعتراف بالأسباب الحقيقية للهزيمة».