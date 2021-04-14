شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ميتشو عرض خدماته على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الاعلامي أحمد شوبير مفاجأة، مؤكداً أن الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك كان يتمنى تدريب الأهلي.

وأوضح خلال تصريحات متلفزة:«أثناء مفاوضات الزمالك مع ميتشو طلب وساطتي من أجل أن يحول قبلته للنادي الأهلي».

وأكمل: «ميتشو طلب مني التوسط له ونقل رغبته لإدارة الأهلي من أجل تولي تدريب الفريق وأبلغني أنه سيُحول قبلته من الزمالك إلى النادي الأحمر، ولكن الإدارة رفضت طلبه».

وأنهى شوبير تصريحاته مؤكداً أن الأهلي تعاقد بعدها مع السويسري فايلر وأبدى تحفظه على الصربي ميتشو.