شكرا لقرائتكم خبر عن «ريجيكامب» يحسم مشاركة «السومة» أمام بطل إيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الطبى للأهلى السعودى، الضوء الأخضر للسورى عمر السومة مهاجم الفريق، للمشاركة في مواجهة الاستقلال الإيرانى، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى أبطال آسيا، في جدة.

وذكرت صحيفة «الرياضية»السعودية أن الرومانى لورينت ريجيكامب، المدير الفنى للفريق، هو من سيحدد الموقف النهائى للسومة، بعد أن خضع المهاجم السورى لجلسات علاجية مكثفة أكدت إمكانية مشاركته في المباراة. وكان السومة قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء معسكر منتخب بلاده الأخير في أواخر مارس الماضى، قبل أن يعود للمشاركة مع الأهلى في الشوط الثانى من المباراة الأخيرة للفريق التي خسرها أمام الرائد 2/ 3 ببطولة الدورى.

يذكر أن الأهلى سيستضيف مباريات مجموعته (المجموعة الثالثة) بأبطال آسيا، والتى تضم إلى جانبه كلا من الدحيل القطرى والشرطة العراقى والاستقلال الإيرانى.

ويحتل الأهلى المركز السابع برصيد 35 نقطة في ترتيب الدورى السعودى.