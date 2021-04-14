شكرا لقرائتكم خبر عن «أنشيلوتى»: «إيفرتون» لم يستسلم فى سباق أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كارلو أنشيلوتى، مدرب إيفرتون، أن التعادل دون أهداف مع برايتون آند هوف ألبيون في الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، سيقلّص آماله في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل، لكن قبل ثمانى مباريات متبقية للفريق هذا الموسم، فإنه لم يخرج بعد من السباق.

ولم يحقق إيفرتون أي فوز في أربع مباريات متتالية في الدورى، وجاء التعادل، الإثنين الماضى، بعد التعادل 1-1 مع كريستال بالاس والخسارة في مباراتين متتاليتين أمام بيرنلى وتشيلسى.

ويحتل فريق المدرب أنشيلوتى المركز الثامن برصيد 48 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ليفربول سادس الترتيب وسبع نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، وخاض الفريقان مباراة إضافية.

وقال أنشيلوتى للصحفيين: «بكل تأكيد الصراع أصبح أصعب الآن، لكن نحن لا نزال في المنافسة، حصلنا على نقطة واحدة عن طريق أداء جماعى للفريق... رغم أنه كان يمكننا الأداء بشكل أفضل خلال الاستحواذ على الكرة، وتعرضنا لصعوبات في بناء الهجمات وأهدرنا الكثير من التمريرات».