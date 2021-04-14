شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال مدريد» سبب غضب «رونالدو» فى مباراة جنوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن سر غضب البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، فى الفترة الأخيرة.

وكان رونالدو خلع قميص اليوفى وألقاه أرضا، عقب نهاية مباراة جنوى، كما وجه بعض اللكمات لحائط غرفة خلع الملابس، فى محاولة منه لإنهاء حالة الغضب التى تسيطر عليه، ثم ذهب للاستحمام ورحل فى صمت. ووسط الجدل المثار حول مستقبله فى يوفنتوس يرى برنامج «كواترو» الإسبانى أن أحد أسباب الحالة المزاجية السيئة لرونالدو فى الفترة الأخيرة، رغبته فى العودة إلى ريال مدريد.

وأكد البرنامج أن «رونالدو مهووس بالعودة إلى ريال مدريد مرة أخرى، ومستعد لتقديم أقصى ما لديه للعب مع الميرنجى من جديد».

وأشار إلى أنه فى المقابل فإن مسؤولى ريال مدريد أغلقوا الباب تماما أمام عودة رونالدو، ويرون أن مرحلته فى النادى الملكى انتهت بالفعل.

يذكر أن العديد من التقارير زعمت، فى وقت سابق، أن خورخى مينديز، وكيل رونالدو، عرض اللاعب على ريال مدريد، لكن الأخير رفض الصفقة. فى نفس السياق، نصح ماسيمليانو أليجرى، المدير الفنى السابق ليوفنتوس، أندريا أنيللى رئيس النادى بـ«التخلص من كريستيانو رونالدو» وفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن أليجرى قال لـ«إنييلى»: «إن البرتغالى يعوق تطور الفريق والنادى».

وأضاف التقرير أن سيناريو الصفقة تحول من «صفقة القرن» ليوفنتوس «إلى أن أصبح النادى أسيرا للنجم البرتغالى». وينتهى تعاقد رونالدو مع يوفنتوس فى صيف 2022، ومن المنتظر أن يعقد الدون جلسة مع الإدارة عقب نهاية الموسم لتحديد مستقبله. التقرير أردف أيضا أن يوفنتوس مستعد لتوديع نجمه، لكن هناك شقين يجب وضعهما فى الاعتبار وهما: لا يوجد عروض وأيضا الضرائب فإذا غادر رونالدو سيتخلى عن مزايا نظام الضرائب الإيطالى. رونالدو (36 عاما) يتصدر ترتيب هدافى الدورى الإيطالى برصيد 25 هدفا، حيث خاض الموسم الحالى 37 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 32 وصنع 4 فى جميع المسابقات.

بقميص البيانكونيرى سجل 97 هدفا وصنع 22 فى 126 مباراة وتوج بـ 4 ألقاب.