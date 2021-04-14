شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يبعد «ميدفيديف» عن بطولة «مونت كارلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اتحاد اللاعبين المحترفين أن المصنف الثانى عالميا دانييل ميدفيديف أصيب بفيروس كورونا المستجد، ولن يشارك فى بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة التى تنطلق هذا الأسبوع.

وأضاف اتحاد اللاعبين المحترفين، فى بيان، أن الروسى ميدفيديف، الذى كان المصنف الثانى فى بطولة الأساتذة التى تقام على ملاعب رملية خلف المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش، تم وضعه فى العزل تحت مراقبة الأطقم الطبية الخاصة بالبطولة واتحاد اللاعبين المحترفين. على جانب آخر، أعلنت لاعبة التنس البولندية الصاعدة، إيجا شيانتيك، بطلة فرنسا المفتوحة، انسحابها من بطولة شتوتجارت، المقررة الأسبوع المقبل، على أن تبدأ حملتها فى البطولات على الملاعب الرملية، فى مدريد، خلال الأسبوع التالى. وقالت شيانتيك (19 عاما) إن تركيزها ينصب على بطولتى مدريد وروما، قبل أن تبدأ حملة الدفاع عن لقبها فى رولان جاروس، التى تنطلق فى 30 مايو المقبل، بعدما تأجلت لمدة أسبوع بسبب وباء كوفيد-19. وقالت اللاعبة البولندية، فى بيان: «للأسف لن ألعب فى شتوتجارت هذا العام».

وأضافت: «لم يكن قرارا سهلا، لكن بعد مشاورات كثيرة، رأينا أننى أحتاج إلى المزيد من الوقت، للاستعداد جيدا للبطولات المقبلة، فى مدريد وروما وباريس». وكانت آخر بطولة خاضتها شيانتيك، حين خرجت من الدور الثالث فى ميامى المفتوحة، الشهر الماضى.