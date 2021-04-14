كاناليس: عرفنا أننا نسير على الطريق الصحيح بعد الدربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

تحدث لاعب فريق ​ريال بيتيس​ الاسباني، ​سيرجيو كاناليس​ عن موسمه حتى اليوم والفترة الجيدة التي يمر بها خاصة بعد النتيجة المميزة امام متصدر ​الليغا​ الاسبانية.



وقال كاناليس:" الديربي الأول في الموسم هي المباراة التي أدركنا قدرتنا فيها على التنافس ضد فرق مقدمة الترتيب، في ذلك الوقت كان يحتل اشبيلية المركز الثاني أو الثالث في الدوري وكانوا يلعبون بشكل جيد للغاية وفي تلك المباراة تمكنا من التفوق".

واضاف كاناليس:" الرباط الصليبي 3 مرات؟ في النهاية، على الرغم من أنها كانت لحظات صعبة، إلا أنك تنظر إلى الوراء وتقول أنا اللاعب الذي عملت من أجل أن أكون أفضل أو أسوأ ؟ سأحب نفسي أكثر أو أقل؟ لكنني عملت بجد لأكون جيدًا بدنيًا وأكون قادرًا على الاستمتاع في الميدان، ولا أشعر أنني مثال على أي شيء، لقد فعلت دائمًا ما أعتقدتُ أنه يجب أن أفعله وهو الاستمرار في القتال، ومواصلة القتال وعدم الاستسلام".