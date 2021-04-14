نادال يتخطى ديلبونيس بسهولة ويتقدم في بطولة مونتي كارلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

نجح لاعب التنس الاسباني، حامل لقب ​بطولة مونتي كارلو الدولية​ لكرة المضرب للاساتذة في 11 مناسبة سابقة الماتادور رافاييل نادال بحسم التأهل لفعاليات دور ثمن النهائي بفوزٍ سهل على حساب منافسه اللاعب الأرجنتيني فيدريكو ​ديلبونيس​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 1 - 6 و2 - 6، ليقابل البلغاري غريغور ديميتروف يوم الخميس.



وبهذا الفوز، حقق رافا نادال الانتصار رقم 102 في المباريات الإفتتاحية له بالبطولات الترابية سواءً في الدور الأول او الثاني مقابل خسارة وحيدة فقط، كانت امام مواطنه والمصنف الأول عالميًا سابقًا خوان كارلوس فيريرو في روما 2008.