ماونت: لدى توخيل تأثير كبير على تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

تحدث اللاعب مايسون ​ماونت​ عن "التأثير الكبير" لتوماس ​توخيل​ في ​تشيلسي​ بعد أن تقدم الفريق على بورتو ليبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال ماونت: "كان لـ توخيل تأثير كبير. من الصعب أن تأتي في منتصف الموسم لكن كان له تأثير كبير على اللاعبين. لقد عرفنا منذ اليوم الأول ما يريده ونفذه في المباريات. نحن نعمل بجد في التدريب. نعمل كفريق واحد. قدمنا ​​أداءً على مستوى عالٍ. نحن بحاجة لمواصلة ذلك".

وأضاف: "سنواجه أي فريق في الدور نصف النهائي. نحن مستعدون للقتال والمعركة. سنكون مستعدين لأي فريق".