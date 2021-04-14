8 نصائح تساعد على ممارسة الرياضة خلال الصيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

يواجه العديد من الرياضيين في العالم معضلة في ممارسة التمارين الرياضية على اختلاف أنواعها مع حلول شهر ​رمضان​ المبارك، ويلجأ البعض إلى الابتعاد عن ممارسة ​الرياضة​ بسبب الصيام.



وفيما يلي نستعرض 8 نصائح تساعد على خوض التمارين بالرغم من الصيام:

1. شرب قدر كبير من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور:

يمكن أن يساعد شرب أكبر قدر ممكن من الماء بين الإفطار (وجبة الغروب) والسحور (وجبة ما قبل الفجر) في تقليل خطر الإصابة بالجفاف أثناء النهار.

2. العثور على التوقيت الذهبي الخاص بك:

الصيام يختلف من شخص لآخر، لذا فالأمر كله يتعلق بإيجاد وقت التمرين الأفضل لك.

3. انضم إلى صالة الألعاب الرياضية التي تعمل على مدار 24 ساعة:

إذا انضممت إلى صالة رياضية تعمل على مدار 24 ساعة في شهر رمضان، فهذا يمنحك المرونة لممارسة التمارين بعد الإفطار.

4. يُنصح بممارسة التدريبات غير الشديدة، مع عدد أقل من الأوزان والجولات ووقت راحة أكبر.

5. تناول وجبة سحور مشبعة تحتوي على الكربوهيدرات.

6. خصص وقتًا للتعافي

يحتاج كل نظام تدريبي إلى وقت راحة، ولكن عندما تستيقظ مبكرًا وتخلد إلى النوم متأخرًا خلال شهر رمضان، قد يكون من الصعب الحصول على النوم الذي تحتاجه لذا القيلولة مهمة جدًا للتعافي.

7. تمرّن حتى لو كانت لمدة 10 دقائق فقط في اليوم

إذا لم تكن لديك الطاقة للقيام بالتمرين لمدة 45 دقيقة، فما عليك سوى التفكير في أي نشاط خفيف يمكنك القيام به.

8. تناول الأطعمة التي تستمتع بها دون الاستغناء عن أي مجموعات غذائية.