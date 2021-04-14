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سيلفا منفتح على تمديد إقامته في تشيلسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

ترك اللاعب تياغو ​سيلفا​ الباب مفتوحًا لتمديد عقده في ستامفورد بريدج، بعد تقدم ​تشيلسي​ إلى نصف نهائي بطولة تحت قيادة توماس توخيل.

وقال سيلفا: "آمل أن أستمر هكذا. أريد الاستمرار في اللعب على هذا المستوى والوصول إلى كأس العالم في عام 2022. يقوم توماس توخيل بعمل رائع هنا في تشيلسي".

يُذكر أن سيلفا غادر باريس سان جيرمان بعد هزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الموسم الماضي، وانضم إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية.

منذ ذلك الحين، أثبت قلب الدفاع المخضرم نفسه في تشكيلة الفريق الأول في ستامفورد بريدج، وشارك في 24 مباراة في جميع المسابقات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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