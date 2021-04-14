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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايفانز يضرب موعداً مع ديوكوفيتش في بطولة مونتي كارلو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021
نجح لاعب التنس البريطاني دانييال ايفانز باستكمال مسيرته ليكون خصم المصنف الاول عالمياً، الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور ثمن نهائي بطولة مونتي كارلو الدولية لكرة المضرب للرجال للاساتذة ذات الـ 1000 نقطة بعد إطاحته ببطل بطولة ميامي، البولندي هوبيرت هوركاش بفوزه عليه بنتيجة مجموعتين دون رد وبواقع 4 - 6 و1 - 6وذلك في حوالي ساعتين.
وتمكن كريستيان غارين من بلوغ الدور الثالث في البطولة بعد تجاوزه جون مليمان بنتيجة مجموعتين نظيفتين 1-6 4-6 ليضرب موعدا مع اليوناني تستسيباس يوم الغد.