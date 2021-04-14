ايفانز يضرب موعداً مع ديوكوفيتش في بطولة مونتي كارلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

نجح لاعب التنس البريطاني ​دانييال ايفانز​ باستكمال مسيرته ليكون خصم المصنف الاول عالمياً، الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ في دور ​ثمن نهائي ​بطولة مونتي كارلو الدولية​ لكرة المضرب للرجال​ للاساتذة ذات الـ 1000 نقطة بعد إطاحته ببطل بطولة ميامي، البولندي هوبيرت هوركاش بفوزه عليه بنتيجة مجموعتين دون رد وبواقع 4 - 6 و1 - 6وذلك في حوالي ساعتين.



وتمكن كريستيان غارين من بلوغ الدور الثالث في البطولة بعد تجاوزه جون مليمان بنتيجة مجموعتين نظيفتين 1-6 4-6 ليضرب موعدا مع اليوناني تستسيباس يوم الغد.