مودريتش: مبابي مرحب به في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

علّق اللاعب لوكا ​مودريتش​ على التكهنات المحيطة بمستقبل اللاعب كيليان ​مبابي​، وأصر على أن "اللاعبين الرائعين مرحب بهم دائمًا في ​ريال مدريد​".



وقال مودريتش: "تسمع الكثير من القصص عن اللاعبين الذين سيأتون والذين سيغادرون، لكن لا يمكنني الدخول في ذلك. مبابي لاعب رائع وقد أثبت ذلك مع فريقه الوطني و​باريس سان جيرمان​. نرحب دائمًا باللاعبين الرائعين في ريال مدريد، لكن لن يكون من الصواب التحدث عن لاعبين في أندية أخرى، خاصة في هذه المرحلة من الموسم".

وأضاف: "علينا أن نرى ما سيحدث الموسم المقبل، لكنه لاعب كبير ومن بين الأفضل في العالم".