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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مودريتش: مبابي مرحب به في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021
علّق اللاعب لوكا مودريتش على التكهنات المحيطة بمستقبل اللاعب كيليان مبابي، وأصر على أن "اللاعبين الرائعين مرحب بهم دائمًا في ريال مدريد".
وقال مودريتش: "تسمع الكثير من القصص عن اللاعبين الذين سيأتون والذين سيغادرون، لكن لا يمكنني الدخول في ذلك. مبابي لاعب رائع وقد أثبت ذلك مع فريقه الوطني وباريس سان جيرمان. نرحب دائمًا باللاعبين الرائعين في ريال مدريد، لكن لن يكون من الصواب التحدث عن لاعبين في أندية أخرى، خاصة في هذه المرحلة من الموسم".
وأضاف: "علينا أن نرى ما سيحدث الموسم المقبل، لكنه لاعب كبير ومن بين الأفضل في العالم".