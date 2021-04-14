شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل هاني أبو ريدة ويهديه درع الوزارة تكريما على منصبه الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المهندس هاني أبو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) وذلك اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بملف كرة القدم المصرية والاحتفالات المزمع إقامتها للاتحاد المصري لكرة القدم بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسه ، كما قام وزير الشباب والرياضة بتكريم المهندس هاني أبو ريده وتسليمه درع الوزارة تكريما على فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) عن أفريقيا الناطقة باللغات العربية والأسبانية والبرتغالية.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها لتقلد المناصب المختلفة في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى.

كما تناول اللقاء استعدادات الاتحاد المصرى لكرة القدم لاحتفالات المئوية وذلك في ضوء إعلان الاتحاد رئاسة أبو ريده للجنة المنظمة لاحتفالات المئوية.

كما تناول الاجتماع مناقشة الخطوات الخاصة بتقديم طلبات مصر لاستضافة نهائى بطولة أبطال الدورى ونهائى أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المؤهلة لكأس العالم للشباب 2023 ، فضلاً عن التنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم لاستضافة مصر للبطولة العربية لكرة الصالات مايو 2021.

ومن جانبه وجه المهندس هاني أبو ريده الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة على التكريم مؤكداً فخره بمساندة الدولة المصرية لكل أبنائها لتقلدهم مختلف المناصب الدولية.