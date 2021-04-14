سلة الأهلي تضم جاكسون بدلا من يونج

شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي تضم جاكسون بدلا من يونج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الانتهاء من الاتفاق على ضم الأمريكي دونفان جاكسون إلى الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي لاستكمال منافسات الموسم الجاري.
وأوضح أن اللاعب سوف يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد التعاقد معه بناء على طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة أشرف توفيق.
وأشار عبد القادر إلى أنه تم توجيه الشكر إلى اليكس يونج الذي خاض تجربة مميزة مع النادي، خاصة أن التعاقد مع جاكسون يأتي في إطار الاحتياج الفني في مركزه بشكل أكبر، مع كامل التقدير لما قدمه يونج في مركزه خلال الفترة الماضية.
وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع جاكسون جاء في إطار الجهود التي يبذلها مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتلبية احتياجات الفرق المختلفة وطلبات الأجهزة الفنية بما يضمن المنافسة بقوة في كل البطولات.