شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يتوجه إلى السويس لمؤازرة الفريق أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك السفر إلى السويس مساء اليوم من أجل مؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته أمام حرس الحدود.

ويلتقي الزمالك مساء اليوم مع فريق حرس الحدود في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد السويس الجديد.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من : محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حازم إمام، حمزة المثلوثي، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، محمود عبد الرازق شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء، سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، ومروان حمدي.

من ناحية أخرى يقود عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بنادي الزمالك، مران المستبعدين من لقاء حرس الحدود، ومن المقرر أن يقام مران المستبعدين في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر نادى الزمالك في ميت عقبة، علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المنتظر أن يشهد المران تواجد كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد الغني وأحمد عيد وعبد الله جمعة وطارق حامد وروقة وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.