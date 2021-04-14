شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين صلاح وبواليا لقيادة هجوم الأهلي أمام النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على أحد الثنائي صلاح محسن أو والتر بواليا لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراته ضد النصر في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، حيث تجري المفاضلة بين الثنائي لاختيار واحد منهما يقود هجوم الأهلي.

ويخطط موسيماني للاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الليلة من أجل تجهيزهم للفترة القادمة، باعتبارها البروفة الأخيرة قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل في قمة الدوري المصري والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري.

وينوي موسيماني منح الفرصة لعدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة مثل حسين الشحات ووالتر بواليا وطاهر محمد ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق وسعد سمير وغيرهم من اللاعبين، مع تطعيمهم ببعض اللاعبين الأساسيين مثل اليو ديانج وأيمن أشرف وقد يتواجد محمد شريف.

وينوي موسيماني إراحة أكثر من لاعب في مباراة النصر مثل محمد مجدي أفشة وبدر بانون ومروان محسن ومحمد شريف، بخلاف عمرو السولية الذي تم استبعاده من قائمة مباراة النصر بالكأس.