شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رفض السماح للاعبين الموقوفين بالمشاركة حتى الفصل فى التظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي عدم السماح بمشاركة أي لاعب صادر ضده قرار بالايقاف و ذلك حتى يتم الفصل في الاستئناف.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد 1999 .. وتضمنت العقوبات ايقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالاضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 الف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

كما تلقى الاتحاد أيضا طلب نادي الزمالك بالاستئناف الا آن لجنة التظلمات رفضت وقف تنفيذ القرار، ويذكر أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو الغائها.