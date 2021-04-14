شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: منشوراتي على الفيسبوك تكون "مستفزة"..والعمل فى قنوات الأندية"صعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف الإعلامي خالد الغندور قائد فريق الزمالك السابق، بأن بعض منشوراته على وسائل التواصل الإجتماعي ومنها الفيسبوك، أحيانا تكون مستفزة لجماهير الأهلي وأحيانا تكون مستفزة لجماهير الزمالك.

وأضاف الغندور أن العمل في القنوات الفضائية الفئوية من أصعب انواع العمل الإعلامي، لأن اللإعلامي يعبر عن وجهة نظر مجلس الإدارة للنادي الذي يعمل في قناته قبل التعبير عن وجهة نظره شخصيا.

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أقر وأعترف مع شوبير على فضائية أون تايم سبورتس: "في الفترة السابقة تحفظت على طريقة إدارة البرامج في قناة الزمالك، وطلبت من رئيس النادي وقتها بتقليل مدة المداخلات التليفزيوينة لمنح الضيوف فرصة التعبير عن وجهة نظرهم، لكن هذا عرضني للإيقاف في فترات كبيرة".

ونفى الغندور عن نفسه افتعال أو اشعال أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك، موضحا أنه عبر عن وجهة نظره التي تنطلق من عدم منطقية المعايير التي تم على أساسها اعتماد لقب نادي القرن الأفريقي لكرة القدم.