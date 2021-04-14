شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون مرشحون لاقتحام تشكيل الأهلي فى مباراة النصر بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح لاعبي لدكة في الفريق فرصة المشاركة في مباراة النصر بكأس مصرخاصة في ظل الغيابات الكثيرة التى يعاني منها الأهلي في مباراة الغد حيث يفقد كلاً من محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف ، كما يغيب محمد هاني وياسر إبرهيم وعلى معلول وحمدي فتحي وجونيور أجاي للأصابة.

ويأتي ناصر ماهر ووليد سليمان والكونغولي بواليا وصلاح محسن وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير ورامي ربيعة في مقدمة اللاعبين المرشحين للحصول على فرصة المشاركة أمام النصر غداً.

ويلتقي الأهلي مع النصر في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، بالإسكندرية في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

في ذات الشأن، عكف بيتسو موسيماني ومعاونيه طوال الأيام الماضية على جمع أكبر قدر من المعلومات عن فريق النصر، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، من أجل معرفة اسلوب لعبه وأبرز اللاعبين في صفوفه وكذلك كل المعلومات التي يحتاجها الجهاز الفني لفك شفرات الفريق الغامض بالنسبة للأهلي لأنه يلعب في دوري المظاليم.